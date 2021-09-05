МИД Британии рекомендовал оставшимся в Афганистане подданным не пытаться покинуть страну

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. МИД Великобритании рекомендовал подданным королевства, оставшимся в Афганистане после захвата власти боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), не направляться в район аэропорта Кабула, поскольку вероятность террористической угрозы в этой зоне по-прежнему высока.

"Операция по эвакуации британцев завершилась. Возможность терактов, особенно в районе аэропорта [Кабула], остается очень высокой. Британские подданные в Афганистане должны аккуратно взвесить риски в случае попытки покинуть страну по земле. Вам следует укрываться в безопасном месте и двигаться в сторону пункта отправления, только если вы посчитаете это безопасным", - сказано в опубликованном в воскресенье сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Великобритания завершила вывоз из Кабула своих подданных и помогавших им афганцев к 31 августа. Всего за последние две недели августа Лондон эвакуировал из Афганистана около 15 тыс. гражданских лиц, включая афганцев, и 1 тыс. военнослужащих королевских вооруженных сил. Ранее министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес признал, что власти не смогут вывезти из страны всех, кого хотели бы. По его оценкам, в Афганистане останутся от 800 до 1,1 тыс. афганцев, помогавших британцам, и 100-150 подданных Великобритании. Некоторые из них, по словам Уоллеса, "остаются по собственному желанию".

США и Великобритания неоднократно призывали талибов обеспечить афганцам право на выезд из страны через различные пропускные пункты, в том числе из аэропорта Кабула, и после 31 августа. В принятой 30 августа Советом Безопасности ООН резолюции говорится о важности работы с международными партнерами по укреплению безопасности данного транспортного узла. В документе также отмечается необходимость усилий для оперативного открытия аэропорта Кабула и территории вокруг него.