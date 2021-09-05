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Смена власти в Афганистане

Белый дом полагает, что в Афганистане осталось около сотни граждан США

Власти США надеются, что авиасообщение из аэропорта Кабула возобновится в ближайшие дни
Белый дом США AP Photo/Susan Walsh
Описание
Белый дом США
© AP Photo/Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти США надеются, что авиасообщение из аэропорта Кабула возобновится в ближайшие дни и оставшиеся в Афганистане американские граждане смогут покинуть страну. Об этом заявил в воскресенье руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн в эфире телеканала CNN.

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"Мы считаем, что около сотни граждан [остаются в Афганистане], находимся в контакте на регулярной основе со всеми, кто объявил о себе, - сказал Клайн. - Надеемся, что в ближайшие дни Катар сможет возобновить авиасообщение из Кабула. Если им это удастся, то мы хотели бы, чтобы американцы могли улететь".

Ранее в Белом доме заявили, что некоторые граждане США не хотят покидать Афганистан, в том числе из-за наличия в стране родственников.

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