СБУ: руководству Украины угрожал человек с признаками психического расстройства

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что действительно получила анонимное сообщение с угрозами в адрес первых лиц государства. Звонившим оказался человек без определенного места жительства и с признаками психического расстройства, сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.

"На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами первым лицам государства. Сотрудники службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства с признаками психических расстройств", - отметил Дехтяренко в комментарии украинскому изданию "Страна".

В спецслужбе добавили, что сейчас проводится проверка в связи с ситуацией.

Ранее в воскресенье украинское издание "Вести" со ссылкой на источник в полиции написало о том, что неизвестный сообщил в кол-центр СБУ об угрозе убийства президента страны Владимира Зеленского и возможном нападении на здание Верховной рады. Отмечалось также, что, предположительно, звонившим оказался бездомный, который страдает психическим расстройством.