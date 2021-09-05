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Смена власти в Афганистане
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Совет спасения Афганистана: талибы заинтересованы в отношениях с РФ, Ираном и Пакистаном

Бывший полевой командир "Талибана" Мохаммад Акбар Ага заявил, что движение не против появления посольства США в Кабуле, но на данный момент этого боится Вашингтон
© EPA-EFE/STRINGER

ТЕГЕРАН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Никита Смагин/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) заинтересовано в налаживании отношений с Россией, Ираном и Пакистаном. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС глава Высшего совета спасения Афганистана, бывший полевой командир "Талибана" Мохаммад Акбар Ага.

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"Мы должны выстраивать широкие отношения с Москвой, поскольку это в интересах и талибов, и РФ, - сказал он.- Иран и Пакистан - также страны, с которыми нужно налаживать отношения. Мы нужны им, и они нужны нам".

"Талибан" не против появления посольства США в Кабуле, но на данный момент этого боится Вашингтон, заявил Мохаммад Акбар Ага.

"Мне кажется, что "Талибан" не будет против появления посольства США в Афганистане. Но США боятся нынешней ситуации в стране и некоторое время посольства, скорее всего, не будет", - сказал он.

Теги
АфганистанСШАИранПакистанРоссияСмена власти в Афганистане
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