Глава МККК во время поездки в Афганистан намерен встретиться с представителями властей

ЖЕНЕВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер, прибывший в воскресенье в Афганистан с трехдневным визитом, планирует встретиться с представителями властей и посетить медицинские учреждения. В распространенном в Женеве заявлении Маурер подчеркнул, что будущее жителей этой страны зависит от "непрекращающейся финансовой поддержки извне".

Как сообщила женевская штаб-квартира Красного Креста, Маурер в воскресенье "прибыл в Афганистан с трехдневным визитом". В ходе пребывания в этой стране он "планирует посетить медицинские учреждения, работающие при поддержке МККК, и реабилитационные центры МККК для пострадавших в результате насилия и болезней, а также встретиться с представителями органов власти".

В своем заявлении в связи с поездкой Маурер отметил, что "жителям Афганистана, которые 40 лет находились в тисках вооруженного конфликта", "понадобятся годы, чтобы восстановиться и вернуться к нормальной жизни". Красный Крест, подчеркнул он, полон решимости "остаться в стране и помочь им в этом". По словам президента МККК, будущее Афганистана "зависит от отзывчивости и сострадания других государств и от непрекращающейся финансовой поддержки извне".