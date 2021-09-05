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Смена власти в Афганистане

Совет спасения Афганистана: задержка формирования кабмина талибами связана с Панджшером

Бывший полевой командир движения "Талибан" Мохаммад Акбар Ага отметил, что "в течение двух-трех дней правительство должно быть объявлено"
© AP Photo/Jalaluddin Sekandar

ТЕГЕРАН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Никита Смагин/. Задержка формирования правительства представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) связана с проблемой Панджшера, которую решат через два-три дня. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС глава Высшего совета спасения Афганистана, бывший полевой командир движения "Талибан" Мохаммад Акбар Ага.

"Единственной проблемой для формирования правительства в Афганистане является вопрос Панджшера", - сказал он. Акбар Ага добавил, что "в течение двух-трех дней правительство должно быть объявлено".

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АфганистанСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
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