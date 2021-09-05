Совет спасения Афганистана: задержка формирования кабмина талибами связана с Панджшером

ТЕГЕРАН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Никита Смагин/. Задержка формирования правительства представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) связана с проблемой Панджшера, которую решат через два-три дня. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС глава Высшего совета спасения Афганистана, бывший полевой командир движения "Талибан" Мохаммад Акбар Ага.

"Единственной проблемой для формирования правительства в Афганистане является вопрос Панджшера", - сказал он. Акбар Ага добавил, что "в течение двух-трех дней правительство должно быть объявлено".