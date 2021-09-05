Талибы заявили, что ведут бои в столице провинции Панджшер

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сентября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) ведет бои в административном центре афганской провинции Панджшер - городе Базарак. Об этом сообщил в воскресенье представитель движения Билал Карими на своей странице в Twitter .

"В настоящее время остался только город Базарак в центре Панджшера, куда моджахеды вошли в некоторые районы <...> Приближается время, когда народ Панджшера будет спасен от злой шпионской сети, если бог даст", - написал он.

По его утверждению, силы сопротивления понесли многочисленные потери, талибы захватили большое число пленных, техники, оружия и боеприпасов.

В свою очередь ресурс Afghan Urdu сообщил, что "Талибан" объявляет амнистию жителям Панджшера. "Мы заверяем людей в безопасности", - цитирует ресурс слова неназванного полевого командира талибов.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул.

Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.