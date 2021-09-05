Генсекретарь ООН призвал немедленно освободить президента Гвинеи

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил захват власти в Гвинее и призвал немедленно освободить президента этой страны Альфу Конде. Об этом говорится в размещенном в воскресенье в Twitter сообщении главы всемирной организации.

"Я внимательно отслеживаю ситуацию в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват управления силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", - отмечается в тексте.

По данным французской медиагруппы France 24, лидер мятежников в Гвинее полковник спецназа Мамади Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента страны Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции. Ранее Думбуя в размещенном в соцсетях видео сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. По его утверждению, целью комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.