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Мятеж военных в Гвинее
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Генсекретарь ООН призвал немедленно освободить президента Гвинеи

Антониу Гутерриш осудил захват власти в этой стране
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил захват власти в Гвинее и призвал немедленно освободить президента этой страны Альфу Конде. Об этом говорится в размещенном в воскресенье в Twitter сообщении главы всемирной организации.

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"Я внимательно отслеживаю ситуацию в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват управления силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", - отмечается в тексте.

По данным французской медиагруппы France 24, лидер мятежников в Гвинее полковник спецназа Мамади Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента страны Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции. Ранее Думбуя в размещенном в соцсетях видео сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. По его утверждению, целью комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.

Теги
ГвинеяГутерриш, АнтониуМятеж военных в Гвинее
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