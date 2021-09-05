Минобороны Гвинеи сообщило о проведении операций против мятежников

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Минобороны Гвинеи заявило о проведении операций против мятежников, атаковавших в воскресенье президентский дворец в Конакри. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Однако президентская гвардия отразила атаку мятежников на дворец главы государства, - сообщили в министерстве. - Операции по обеспечению безопасности и зачистке продолжаются в целях восстановления порядка и мира. Президент республики и главнокомандующий Альфа Конде, а также правительство страны призывают людей к спокойствию и бдительности на протяжении всей военной операции".

Однако Минобороны ничего не сообщило о местонахождении президента Гвинеи. Между тем лидер мятежников командующий группой сил спецназначения полковник Мамади Думбуя объявил, что глава государства арестован подчиняющимися ему подразделениями и находится у них в руках.