В ООН заявили, что талибы гарантировали безопасность персонала и доступ к помощи

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на встрече в Кабуле с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом заверили в обеспечении безопасности гуманитарного персонала и предоставлении нуждающемуся населению доступа к помощи. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Гриффитс встретился в Кабуле с лидером политического крыла "Талибана" муллой Абдул Гани Барадаром. Эмиссар подчеркнул "важную роль женщин в доставке помощи и призвал все стороны обеспечить их права, безопасность и благополучие", равно как и предоставить защиту девочкам и меньшинствам.

"Власти заверили в том, что безопасность и защита гуманитарного персонала, а также доступ к помощи для нуждающихся людей будут гарантированы. Гуманитарным работникам - мужчинам и женщинам - будет гарантирована свобода передвижения", - отмечается в тексте. Как рассказали в ООН, в ближайшие дни планируются дальнейшие встречи. "Для продолжения спасательной гуманитарной операции требуется срочное увеличение финансирования", - говорится в заявлении.

13 сентября в Женеве состоится министерская встреча по гуманитарной помощи Афганистану. В мероприятии примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отмечавший ранее, что в настоящий момент эта страна "находится на грани гуманитарной катастрофы".

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на 31 августа полностью оставили Афганистан, завершив 20-летнее пребывание в этой стране.