Африканский союз призвал к немедленному освобождению президента Гвинеи Альфы Конде

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Африканский союз осудил в воскресенье попытку захвата силой власти в Гвинее и призвал к немедленному освобождению президента страны Альфы Конде. Об этом говорится в совместном заявлении председателя Африканского союза (АС), президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди и председателя Комиссии АС Мусы Факи Махамата, опубликованном на портале Афросоюза.

Что известно о ситуации в Гвинее

"Любой захват власти силой подлежит осуждению", - говорится в документе. Руководство Африканского союза предложило созвать экстренную встречу Совета мира и безопасности АС "для изучения новой ситуации в Гвинее и принятия соответствующих мер в сложившихся обстоятельствах".

Совет мира и безопасности АС является одним из постоянно действующих руководящих органов коллективной безопасности этой международной организации, он занимается предотвращением, регулированием и разрешением конфликтов.

Элитное подразделение спецназа Гвинеи во главе со своим командиром полковником Мамади Думбуя подняло в воскресенье мятеж, захватив президента страны Альфу Конде. В этой стране Западной Африки сохраняется на текущий день, по словам гвинейского новостного портала Guineenews, высокая политическая неопределенность.