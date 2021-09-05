Талибы отвергли предложение Масуда о возможности перемирия в Панджшере

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) отвергло предложение о возможности прекращения огня в не подчинившейся им северной провинции Панджшер, которое выдвинул лидер ополченцев Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Об этом сообщил в воскресенье катарский телеканал Al Jazeera .

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"Нам не о чем договариваться с Ахмадом Масудом после того, как он уже отверг наше предложение о мире", - приводит телеканал слова представителя политического офиса талибов.

В воскресенье Масуд написал на своей странице в Facebook, что отряды Фронта национального сопротивления (ФНС) в Панджшере готовы прекратить огонь в том случае, если талибы выведут свои войска из этого региона.

Ранее группа религиозных деятелей выступила в афганской столице с инициативой проведения мирных переговоров между талибами и представителями ФНС.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на 31 августа полностью оставили Афганистан, завершив 20-летнее пребывание в этой стране.

Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.