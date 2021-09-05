В Египте троих ливийцев приговорили к казни за шпионаж в пользу ИГ и похищения людей

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайный уголовный суд госбезопасности Египта приговорил в воскресенье к смертной казни троих граждан Ливии, обвиняемых в сотрудничестве с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ) и шпионаже в пользу этой группировки. Об этом сообщил информационный портал Al Watan.

Еще трое проходивших по этому делу подозреваемых осуждены на пожизненное заключение (что в Египте соответствует 25 годам), четверо получили по 15 лет тюрьмы. Всего по делу, на изучение которого ушло три года, проходили 10 человек, в том числе четверо ливийских граждан.

Им инкриминировали похищения и пытки работавших в Ливии египтян с целью получения выкупа, торговлю людьми и незаконный ввоз нелегальных мигрантов, а также предоставление группировке ИГ денег и информации. В апреле этого года суд вынес смертный приговор троим подсудимым, и в соответствии с египетской юридической практикой их дела были переданы на рассмотрение Верховного муфтия республики. В воскресенье после утверждения муфтием казни суд госбезопасности огласил окончательный приговор.

Известно, что трое осужденных на смерть являются родными братьями, выходцами из известного в Ливии клана аль-верфалли. Следствие установило, что в сотрудничестве с египтянами они получали информацию о работающих на территории Ливии египтянах, многие из которых находились в стране незаконно, а затем организовывали похищения людей с целью получения крупного денежного выкупа от родственников под угрозой расправы над жертвой. В результате их действий один из заложников, несмотря на получение от семьи похищенного почти $200 тыс., был убит.