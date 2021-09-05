В Гвинее сохраняется неопределенная ситуация из-за мятежа военных

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Попытка государственного переворота была предпринята в воскресенье в Гвинее. Элитное подразделение спецназа во главе со своим командиром полковником Мамади Думбуя подняло мятеж, захватив президента страны Альфу Конде.

Утром бойцы группы сил спецназначения вошли в правительственный квартал Конакри и расположились перед президентским дворцом. Очевидцы сообщали об интенсивной стрельбе из автоматического оружия. Точных данных о пострадавших нет, однако поступали сведения о десятках раненых.

Как передает гвинейский новостной портал Guineenews, в Конакри царит неопределенность. По оценке портала, должны пройти еще несколько суток для прояснения ситуации. Во всяком случае не все гвинейские эксперты уверены, что мятежникам удастся реализовать свои планы.

Цели мятежников

Лидер мятежников Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.

"После того как мы задержали президента, который находится сейчас у нас [в руках], мы решили прекратить действие конституции, распустить правительство, закрыть на неделю наземные и воздушные границы, - заявил он. - Создавшаяся в стране кризисная ситуация побудила армию через Национальный комитет по сплочению и развитию (создан мятежниками - прим. ТАСС) взять на себя ответственность перед народом и государством в целом. Мы отменили конституцию, так как намерены ее переписать совместно со всеми гражданами".

"Мы проведем широкие консультации. Мы не собираемся передать власть отдельному человеку, она будет отдана народу. Мы приходим только для этого, и только это является нашей целью. Мы намерены работать и с нашими международными партнерами и будем соблюдать обязательства перед международными организациями", - заверил полковник.

Кроме того, Думбуя разместил в соцсетях видео, в котором заявил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. По его словам, целью комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.

Президент в руках спецназа

Говоря о президенте, Думбуя заявил в интервью французской медиагруппе France 24, что Конде находится с мятежниками "в безопасном месте". "Альфа уже обращался к врачу", - отметил он. Южноафриканская радиостанция SABC отмечает, что нынешняя ситуация в Гвинее напоминает события почти годичной давности в Мали, где военные совершили военный переворот. В самом начале мятежа они смогли арестовать тогдашнего президента страны Ибрагима Бубакара Кейту, который, находясь в заключении, объявил об отставке. В результате сейчас страной руководят те, кто в августе 2020 года захватил власть путем военного переворота.

Между тем Минобороны Гвинеи после телевизионного выступления Думбуя заявило о проведении операций против мятежников, атаковавших президентский дворец. "Президентская гвардия отразила атаку мятежников на дворец главы государства, - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в сети Facebook. - Операции по обеспечению безопасности и зачистке продолжаются в целях восстановления порядка и мира. Президент республики и главнокомандующий Альфа Конде, а также правительство страны призывают людей к спокойствию и бдительности на протяжении всей военной операции". Однако пока из Гвинеи не поступали сообщения о новых столкновениях между сохраняющими верность правительству войсками и мятежниками.

Более того, оппозиционный Национальный фронт защиты конституции (FNDC) уже позитивно откликнулся на арест президента и призвал к широкому общенациональному диалогу. 83-летний Конде победил 18 октября 2020 года на выборах главы государства в первом туре, набрав 59,5% голосов избирателей. Он был приведен 15 декабря к присяге и начал третий срок своих полномочий, которые истекают в 2026 году. Однако для того, чтобы Конде смог в третий раз баллотироваться, была изменена конституция страны, против чего выступал FNDC.

С осуждением попытки государственного переворота в Гвинее уже выступили генеральный секретарь ООН и Африканский союз.

Меры предосторожности

Аккредитованные в Конакри дипломатические представительства приняли в воскресенье меры по обеспечению безопасности своих граждан. Так, посольство России призвало находящихся в африканской стране россиян проявлять повышенную осторожность в связи с происходящими в гвинейской столице событиями.

"В связи с резким обострением 5 сентября внутриполитической ситуации в Гвинейской Республике, в частности в Конакри, призываем вас не покидать места проживания", - говорится в сообщении, опубликованном на портале дипмиссии.

Представитель посольства РФ заявил ТАСС, что ведется необходимая работа. "Занимаемся всеми соответствующими вопросами", - отметил он, добавив, что пока никто из граждан России за помощью не обращался.