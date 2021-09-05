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Мятеж военных в Гвинее

Франция осудила попытку госпереворота в Гвинее

Париж заявил, что президент Альфа Конде должен быть освобожден без каких-либо предварительных условий

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Франция осуждает попытку захвата власти мятежниками в Гвинее и призывает к нормализации ситуации в стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении заместителя официального представителя французского МИД.

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"Франция присоединяется к призыву Экономического сообщества стран Западной Африки и осуждает попытку захвата власти силой, которая была совершена в Гвинее 5 сентября. Франция требует, чтобы в стране был восстановлен конституционный порядок, был немедленно и без каких-либо предварительных условий освобожден президент Альфа Конде", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что официальный Париж в связи с ситуацией в Гвинее "поддерживает тесные контакты со своими африканскими и международными партнерами".

По данным французской медиагруппы France 24, лидер мятежников в Гвинее полковник спецназа Мамади Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента страны Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции. Ранее Думбуя в размещенном в соцсетях видео сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. По его утверждению, целью комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.

Теги
ГвинеяФранцияМятеж военных в Гвинее
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