Мятежники в Гвинее объявили о введении комендантского часа по всей стране

ТАСС, 6 сентября. Военные мятежники, предпринявшие в воскресенье попытку госпереворота в Гвинее, объявили о введении комендантского часа на всей территории страны. Об этом сообщает агентство France Presse .

По его данным, мятежники заявили, что мера будет действовать "до дальнейшего уведомления". Они также сообщили, что губернаторов и префектов регионов заменят на их постах военные.

Во втором заявлении, сделанном вечером по национальному телевидению, мятежные военные также заявили, что призывают министров и руководителей учреждений прибыть на встречу в понедельник в 11:00 по местному времени (14:00 мск) в столицу страны Конакри.

Элитное подразделение спецназа Гвинеи во главе с командиром полковником Мамади Думбуя в воскресенье вошло в правительственный квартал Конакри и расположилось перед президентским дворцом, очевидцы сообщали о стрельбе. Лидер мятежников Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.