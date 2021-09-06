В Нидерландах возобновляются слушания по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 6 сентября. /ТАСС/. Слушания по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года возобновляются в понедельник в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах. В ходе заседаний, которые продлятся до 24 сентября, слово будет предоставлено родным и близким погибших.

"Родственники получат возможность воспользоваться своим правом выступления перед судьями", - говорится в сообщении на сайте суда. Параллельно планируется обсудить вопрос компенсаций.

Как уточнил ранее председательствующий судья Фредерик Стейнхёйс, к настоящему моменту требования о компенсации подали в общей сложности 299 родственников погибших. Часть из них планирует выступить с обращением к судьям и рассказать о том, как катастрофа отразилась на их жизни. Вслед за этим слушания должны будут продолжиться выступлениями представителей обвинения и защиты, которые должны будут представить свои аргументы относительно виновности или невиновности обвиняемым.

На 65 тыс. страниц

Рассмотрение дела по существу началось 7 июня с представления судьями досье. В ходе заседаний, продолжавшихся три дня, участники процесса сконцентрировались на трех вопросах: был ли Boeing сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", была ли ракета выпущена из-под Первомайского и были ли обвиняемые причастны к этому. Как рассказал судья Стейнхёйс, само досье насчитывает 65 тыс. страниц и большое количество информации в цифровом виде. Поэтому суд посчитал нецелесообразным обсуждать каждую деталь, а лишь представил основную информацию, в том числе и собранные следователями доказательства, говорящие в пользу обвиняемых.

Прошедшие вслед за этим слушания носили по большей части технический характер и касались ходатайств защиты Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу, о проведении дополнительных расследований. Многие из них были отклонены судом, однако ряд требований был удовлетворен. В частности, суд обязал прокуратуру направить судебному следователю документы и доклады Королевской военной академии (Бельгия), не включенные в досье, и предоставить защите необработанные данные лазерного сканирования обломков самолета. Инстанция также одобрила проверку ряда аудиозаписей и разрешила адвокатам опросить в течение одного дня эксперта Аэрокосмического центра Нидерландов.

Новое обращение к свидетелям

За несколько дней до начала сессии Совместная следственная группа (ССГ), проводящая уголовное расследование дела MH17, опубликовала новое обращение к потенциальным свидетелям из города Курска. В нем утверждается, что международные следователи продвинулись в процессе установления личности членов расчета и обстоятельств принятия решения о применении оружия (которое использовалось для поражения Boeing), однако расследование еще не завершено. Призыв адресован в первую очередь к российским военнослужащим, обладающими данными, такими как фотографии, видео, электронные письма и официальные документы, касающимися предполагаемой доставки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" на Украину с территории РФ.

Пассажирский "Boeing-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные - Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.