Военные мятежники в Гвинее пообещали обеспечить безопасность граждан и их имущества

РАБАТ, 6 сентября. /ТАСС/. Созданный военными мятежники Гвинеи Национальный комитет по сплочению и развитию (НКСР) пообещал в воскресенье вечером принять меры для обеспечения безопасности мирных граждан и их имущества. Об этом говорится в их коммюнике №2, которое опубликовал гвинейский новостной портал Guineenews .

"Будут приняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан, а также их имущества", - отмечается в документе.

Глава НКСР полковник Мамади Думбуя дал указание "сотрудникам дорожной жандармерии и полиции обеспечить соблюдение правил". С 20:00 на всей территории страны введен комендантский час до дальнейшего уведомления.

"Мы хотим заверить национальное и международное сообщество в том, что физическая и моральная неприкосновенность бывшего президента [Альфа Конде] не затронута. Мы приняли все меры для того, чтобы он имел доступ к медицинскому обслуживанию и контактировал со своими врачами", - подчеркнули в НКСР.

Элитное подразделение спецназа Гвинеи во главе с Думбуя в воскресенье вошло в правительственный квартал Конакри и расположилось перед президентским дворцом, очевидцы сообщали о стрельбе. Лидер мятежников Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.