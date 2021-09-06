Боррель призвал немедленно освободить задержанного мятежниками президента Гвинеи

ТАСС, 6 сентября. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил попытку госпереворота в Гвинее и призвал военных немедленно освободить президента страны Альфу Конде.

"Я осуждаю силовой захват власти в Гвинее и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", - написал Боррель в воскресенье в Twitter. Он также призвал все политические силы страны руководствоваться "верховенством закона, интересами мира и благополучием населения Гвинеи".

Элитное подразделение спецназа Гвинеи во главе с полковником Мамади Думбуя в воскресенье вошло в правительственный квартал Конакри и расположилось перед президентским дворцом, очевидцы сообщали о стрельбе. Лидер мятежников Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.