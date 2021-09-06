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Мятеж военных в Гвинее

Боррель призвал немедленно освободить задержанного мятежниками президента Гвинеи

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности считает, что все политические силы страны должны руководствоваться "верховенством закона, интересами мира и благополучием населения Гвинеи"

ТАСС, 6 сентября. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил попытку госпереворота в Гвинее и призвал военных немедленно освободить президента страны Альфу Конде.

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"Я осуждаю силовой захват власти в Гвинее и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", - написал Боррель в воскресенье в Twitter. Он также призвал все политические силы страны руководствоваться "верховенством закона, интересами мира и благополучием населения Гвинеи".

Элитное подразделение спецназа Гвинеи во главе с полковником Мамади Думбуя в воскресенье вошло в правительственный квартал Конакри и расположилось перед президентским дворцом, очевидцы сообщали о стрельбе. Лидер мятежников Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.

Теги
ГвинеяБоррель, ЖозепМятеж военных в Гвинее
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