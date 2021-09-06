Япония сделала представление РФ из-за планов создать особый налоговый режим на Курилах

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что особый налоговый режим, который планируется ввести на Курильских островах противоречит позиции Токио по этим территориям. Такое мнение выразил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Это противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам [так здесь называют российские южные Курильские острова], а также сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, которая велась до настоящего времени на основе договоренностей на высшем уровне. Мы считаем прискорбными подобные заявления. 3 сентября мы сделали представление российской стороне, отметив, что этот режим идет вразрез. Также мы отметили, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции", - сказал он.

Вместе с тем Като подчеркнул, что Токио по-прежнему готов продолжать вести с Москвой обсуждение совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов при условии, что это не будет противоречить юридической позиции Японии.

История вопроса

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

По итогам визита Путина в Японию в декабре 2016 года и его встреч с тогдашним японским премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Это должно стать основой для подписания документа. В настоящее время страны ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов.