В Госдепе призвали освободить задержанного в РФ представителя экстремистского объединения

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Американские власти призывают освободить представителя запрещенного в РФ экстремистского объединения, который был задержан в Крыму по делу о повреждении газопровода. Это следует из заявления, с которым выступил в воскресенье руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он сообщили, что "Соединенные Штаты решительно осуждают задержание заместителя председателя [запрещенного в РФ экстремистского объединения] "Меджлис крымско-татарского народа" Наримана Джелялова, имевшее место 4 сентября <...> в Крыму", а также "не менее 45 других крымских татар". США призывают "немедленно освободить" указанных лиц, добавил Прайс. По его версии, задержание было "политически мотивированным". В Госдепартаменте также выступили с утверждением, что США поддерживают "суверенитет и территориальную целостность Украины".

Как сообщил ранее в воскресенье ТАСС адвокат Эмиль Курбединов, отстаивающий интересы крымских татар, пять жителей Крыма были задержаны. В правоохранительных органах считают их причастными к повреждению газопровода на полуострове в конце августа. По сведениям СМИ, в число задержаных входит Джелялов.

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальное под Симферополем. По результатам осмотра места происшествия установлено, что повреждение могло произойти "вследствие противоправных действий неустановленных лиц". Причастные к повреждению газопровода были объявлены в розыск.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.