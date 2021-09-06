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Смена власти в Афганистане
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Представитель "Талибана" заявил, что война в Афганистане окончена

По утверждению радикалов, над Панджшером установлен полный контроль
© AP Photo/Wali Sabawoon

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. Военные действия на территории Афганистана можно считать завершенными, после того как захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) установило полный контроль над не подчинившейся ему ранее северной провинцией Панджшер. Об этом заявил в понедельник представитель радикалов Забихулла Муджахид.

"Вчера вечером и сегодня утром над Панджшером был установлен полный контроль. Таким образом, война в Афганистане окончена. Для нее больше нет никаких оправданий. Пришло время обустраивать нашу страну", - сказал он на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслирует афганский телеканал Ariana News.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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