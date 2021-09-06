В Тегеране осудили военный захват Панджшера движением "Талибан"

ТЕГЕРАН, 6 сентября. /ТАСС/. Иранская сторона осуждает захват боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) афганской провинции Панджшер - последнего из не подчинившихся талибам региона в Афганистане. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Новости, которые приходят из Панджшера, по-настоящему тревожные. Вчерашнее нападение на Панджшер решительно осуждается, - сказал он. - Мы сожалеем о гибели афганских лидеров [сопротивления]".

Дипломат добавил, что "талибы должны выполнить свои обязательства". "Вызывает сожаление, что жителей Панджшера морили голодом и отключали им свет и воду. Иран делает все возможное, чтобы положить конец страданиям афганского народа", - отметил он.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

В понедельник представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение полностью взяло под контроль Панджшер.