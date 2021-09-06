Ополченцы заявили, что лидер сопротивления в Панджшере Масуд находится в безопасности

ТЕГЕРАН, 6 сентября. /ТАСС/. Лидер сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд находится в безопасности. Об этом в понедельник сообщил представитель ополченцев Али Маисам Назари на своей странице в Twitter .

По его словам, скоро Масуд выступит с обращением к своим сторонникам.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

Ранее в понедельник представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение "Талибан" полностью взяло под контроль провинцию Панджшер.