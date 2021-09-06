Талибы разрешат демонстрации, в том числе с участием женщин

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) позволит афганцам проводить народные демонстрации и акции протеста, в том числе с участием женщин. Об этом заявил в понедельник представитель движения Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле.

"Разрешено проводить акции протеста и демонстрации, в том числе женщинам", - сказал Муджахид, отвечая на вопрос о праве афганских женщин выражать свое мнение, передал телеканал Al Jazeera. Он добавил, что ввиду развала правительства и госучреждений, у населения существует множество потребностей, которые будут в скором времени удовлетворены.

Как ранее сообщил телеканал TOLOnews, в субботу группа женщин попыталась провести акцию протеста у президентского дворца в Кабуле, но талибы применили против них слезоточивый газ.

Женщины в Афганистане уже неоднократно проводили демонстрации, требуя уважения их прав и представительства в новом афганском правительстве. Так, в пятницу в Кабуле прошел митинг, организованный женщинами-активистками с призывом законодательно утвердить право женщин на участие в политической жизни страны, а в четверг десятки членов Национальной ассоциации по защите прав женщин провели массовую демонстрацию в одноименном административном центре провинции Герат. Кроме того, по информации телеканала Ariana News, аналогичная акция протеста прошла в понедельник в городе Мазари-Шариф - административном центре провинции Балх.