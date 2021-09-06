В Раде подготовили изменения в Конституцию Украины по децентрализации

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук рассчитывает, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет внесен на рассмотрение парламента до конца сентября.

"Я просматриваю то, что сделала конституционная комиссия, то, что наработали вместе с ассоциациями местного самоуправления. Мы пришли к согласию уже практически по всем параметрам, осталось несколько нюансов. <...> Мы выходим на финальный текст. <...> Надеюсь, что примерно до конца сентября законопроект будет внесен в Верховную раду", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК-Украина.

По словам вице-спикера, децентрализация - это вопрос номер один. Он сообщил, что среди нюансов, которые осталось согласовать в готовящемся законопроекте, - вопрос, будет ли статус юридического лица у территориальных общин. "На Украине юридическое лицо руководствуется не только конституцией, но и другим законодательством, в частности, гражданским. У юридических лиц есть такое право как объединение, разъединение, слияние. Не приведет ли это к сепаратизму на государственном уровне, если мы дадим такой статус?" - пояснил он.

Кроме этого, первый вице-спикер добавил, что остается ряд вопросов относительно полномочий районных советов, процедуры их роспуска. "Сейчас стоит вопрос завершения юридического шлифования текста. И я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря - прим. ТАСС), мы уже попробуем этот вопрос на какой-то стадии решить", - сказал он.

Для внесения изменений в Конституцию Украины необходимо, чтобы документ был заслушан на двух сессиях парламента. Очередная сессия Рады открывается 7 сентября.

Реформа местного самоуправления

Реформа местного самоуправления началась на Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко, но не была завершена. Верховная рада должна была внести соответствующие изменения в конституцию. В частности, предлагалось утвердить новые единицы административного деления, ликвидировать областные и районные госадминистрации, а их полномочия передать исполкомам районных и облсоветов, избираемым на выборах. Кроме того, реформа предусматривала внедрение института префекта, который бы назначался главой государства и осуществлял контрольные функции в сфере соблюдения законов территориальными общинами.

Однако документы не содержали положения об особом статусе Донбасса, предоставление которого предусмотрено минскими соглашениями об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2019 года поручил завершить реформу по децентрализации и провести на новой административной основе местные выборы в 2020 году, однако сроки завершения реформы неоднократно переносились.