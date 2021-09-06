СМИ: Внешние границы Гвинеи открылись для коммерческих и гуманитарных рейсов

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Военные власти Гвинеи распорядились в понедельник об открытии внешних границ страны для коммерческих и гуманитарных рейсов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на выступление по гвинейскому национальному телевидению представителя захвативших власть военных.

По его словам, открываются наземные и воздушные границы Гвинеи. Они были закрыты в минувший понедельник решением взявшего на себя властные полномочия Национального комитета по сплочению и развитию (НКСР) во главе с полковником спецназа Мамади Думбуя.

В минувшее воскресенье элитное подразделение спецназа Гвинеи подняло мятеж и захватило президента страны Альфу Конде. Выступая по национальному телевидению Думбуя объявил, что военные взяли власть в свою руки, отменили конституцию страны, распустили все органы власти, отправили в отставку членов правительства, а выполнение их обязанностей возложили на генеральных секретарей министерств, сместили всех губернаторов, заменив их на военных, а также ввели комендантский час.

Гвинейский новостной портал Guineenews передал в понедельник, что в стране царит относительное спокойствие. Дорожное движение не нарушено, люди в целом занимаются своими собственными делами, замечает он.