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Мятеж военных в Гвинее

СМИ: Внешние границы Гвинеи открылись для коммерческих и гуманитарных рейсов

Открывают наземные и воздушные границы страны

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Военные власти Гвинеи распорядились в понедельник об открытии внешних границ страны для коммерческих и гуманитарных рейсов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на выступление по гвинейскому национальному телевидению представителя захвативших власть военных.

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По его словам, открываются наземные и воздушные границы Гвинеи. Они были закрыты в минувший понедельник решением взявшего на себя властные полномочия Национального комитета по сплочению и развитию (НКСР) во главе с полковником спецназа Мамади Думбуя.

В минувшее воскресенье элитное подразделение спецназа Гвинеи подняло мятеж и захватило президента страны Альфу Конде. Выступая по национальному телевидению Думбуя объявил, что военные взяли власть в свою руки, отменили конституцию страны, распустили все органы власти, отправили в отставку членов правительства, а выполнение их обязанностей возложили на генеральных секретарей министерств, сместили всех губернаторов, заменив их на военных, а также ввели комендантский час.

Гвинейский новостной портал Guineenews передал в понедельник, что в стране царит относительное спокойствие. Дорожное движение не нарушено, люди в целом занимаются своими собственными делами, замечает он.

Теги
ГвинеяМятеж военных в Гвинее
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