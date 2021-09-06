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Спикер Рады заявил, что Украина не нуждается в смене названия страны

Дмитрий Разумков заявил, что ему ничего не известно о том, что соответствующий законопроект якобы готовится в офисе главы государства

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Украина не нуждается в смене официального названия страны. Об этом заявил на брифинге в Верховной раде в понедельник спикер парламента Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос об инициативе советника президента Украины Алексея Арестовича сменить название государства на "Русь-Украина".

"Иногда лучше жевать, чем говорить. Действительно, Украина сегодня нуждается в изменениях, реформах, но точно она не нуждается в смене названий. Мы с вами живем в государстве Украина, потому что это устраивает 99% наших граждан", - сказал он.

Разумков заявил, что ему ничего не известно о том, что соответствующий законопроект якобы готовится в офисе главы государства. "Я уверен, что играться с названием государства, пытаться на этом, извините, как-то хайпануть, это не государственническая позиция. Я не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии, у меня такой информации, что готовится законопроект в офисе президента, нет, надеюсь, что это фейк", - добавил спикер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на инициативу Арестовича сменить название Украины на "Русь-Украина" и "отобрать у России бренд русских" и предложила ему сменить название страны на "Укрусь".

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