ЕС потребовал освобождения Колесниковой, Знака и еще порядка 650 задержанных в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Евросоюз потребовал немедленного и безусловного освобождения Марии Колесниковой и Максима Знака, осужденных на 11 и 10 лет лишения свободы, а также еще порядка 650 лиц, которых в Брюсселе считают политическими заключенными. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

"ЕС сожалеет о продолжающемся грубом несоблюдении Минском прав человека и фундаментальных свобод народа Белоруссии. ЕС требует немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных в Белоруссии, количество которых достигает [порядка] 650 человек, включая Марию Колесникову и Максима Знака, а также журналистов и всех людей, оказавшихся за решеткой за то, что пользовались собственными правами", - говорится в заявлении. ЕС будет продолжать свои усилия, чтобы добиться правосудия за жестокие репрессии со стороны белорусских властей, отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник Минский областной суд приговорил Марию Колесникову и Максим Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Судья постановил, что Знак и Колесникова признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании и руководстве экстремистским формированием, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, в том числе обращенных к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершенных с использованием СМИ и интернета. Судья объявил, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Белоруссии.