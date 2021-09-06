Президент Киргизии сменил министра обороны

БИШКЕК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности министра обороны Таалайбека Омуралиева и назначил на это место Бактыбека Бекболотова. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба киргизского лидера.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Омуралиев Таалайбек Барыктабасович освобожден от занимаемой должности министра обороны Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Новым главой ведомства назначен Бактыбек Бекболотов.

Омуралиев был назначен на пост министра 5 мая 2021 года. В конце прошлого года в Киргизии госкомитет по делам обороны и Генштаб были объединены в министерство обороны.