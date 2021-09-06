Останки Муаммара Каддафи передадут его племени в Сирте через 10 лет после убийства

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. Останки бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи, зверски убитого повстанцами в октябре 2011 года в разгар революции в Ливии, будут переданы его племени для перезахоронения. Об этом сообщил в понедельник телеканал AlHadath.

По информации ливийских источников, между видными представителями города Мисурата и старейшинами племен аль-каддафа и аль-муджабар достигнута договоренность о передаче останков Муаммара Каддафи, его сына Муатассима, а также соратника ливийского руководителя, возглавлявшего при нем министерство обороны, Абу Бакра Юниса Джабера.

Несмотря на то, что с момента убийства Каддафи прошло почти 10 лет, местонахождение его могилы до сих пор остается тайной, доступной лишь узкому кругу людей, принимавших непосредственное участие в погребении полковника и поклявшихся на Коране сохранить все в секрете. Однако несколько дней назад один из лидеров ополченцев Салах Бади заявил о готовности обнародовать место захоронения Каддафи, особенно на фоне призывов сторонников свергнутого режима передать останки Каддафи, его сына и его соратника их племенам в качестве, как они считают, предпосылки к внутриливийскому примирению.

10 лет с момента расправы

Муаммар Каддафи был убит 20 октября 2011 года во время последней битвы за его родной город Сирт. Полковник вместе с группой верных ему людей был окружен и схвачен повстанцами, которые учинили над ним жестокую расправу, пытая и издеваясь в течение нескольких часов, а потом выставили тело на всеобщее обозрение в торговом центре в Мисурате. На рассвете 25 октября его вместе с сыном и Абу Бакром Юнисом похоронили в секретном месте Ливийской пустыни. При погребении, по некоторым данным, присутствовали всего восемь человек. Спустя несколько лет в СМИ стала появляться информация о том, что их захоронили на южной окраине Мисураты. Еще 10 лет назад к мисуратцам обратились видные представители Сирта с просьбой передать им тело ливийского руководителя, но тогда сторонам не удалось договориться, так как в обмен было озвучено требование передать Мисурате тела некоторых убитых противников режима.

Муаммар Каддафи в свое время завещал, чтобы его похоронили в родном городе Сирт.

Освобождение сторонников Каддафи

Накануне стало известно, что из тюрьмы после вынесения оправдательного приговора был освобожден младший сын полковника Саади Каддафи, который в воскресенье покинул Ливию и улетел в Турцию. Кроме того, появилась информация об освобождении в воскресенье из тюрьмы в Мисурате экс-начальника службы внутренней безопасности Каддафи генерала Мансура Дау, который был схвачен в Сирте в 2011 году вместе с ливийским руководителем, и генерал-майора Наджи Харира, соратника и соплеменника Муаммара Каддафи.