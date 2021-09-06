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Смена власти в Афганистане

Талибы пообещали поддерживать сирот, в том числе детей воевавших против них солдат

Представители движения ранее пообещали амнистию всем, кто воевал против них, если те "сложат оружие и вернутся домой"

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Лидеры радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) готовы защищать и давать образование всем сиротам в стране, в том числе детям бойцов противостоящих им сил. Об этом заявил в понедельник назначенный талибами губернатор провинции Кунар Хаджи Усман Тураби.

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"Мы будем уделять одинаковое внимание образованию и воспитанию детей всех погибших, в том числе и детей тех афганцев, которые были убиты в боях против нас. Никакой разницы не будет", - приводит слова Тураби ресурс Afghan Urdu.

Ранее Afghan Urdu сообщал, что талибы пообещали амнистию всем, кто воевал против них, если те "сложат оружие и вернутся домой".

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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