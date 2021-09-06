Блинкен считает "политически мотивированным" приговор Колесниковой и Знаку

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают "политически мотивированным и позорным" вынесенный в понедельник обвинительный приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

По его словам, "Соединенные Штаты осуждают политически мотивированный и позорный обвинительный приговор, вынесенный сегодня [в понедельник] белорусским оппозиционным деятелям Марии Колесниковой и Максиму Знаку". "К сожалению, эти приговоры являются еще одним свидетельством полного пренебрежения со стороны режима [президента Белоруссии Александра Лукашенко] к правам человека и основным свободам народа Белоруссии", - утверждал дипломат. По его версии, Колесникова и Знак "заслуживали прозрачного судебного решения по выдвинутым против них сфабрикованным обвинениям".

"Мы вместе с партнерами-единомышленниками поддерживаем стремление белорусского народа к демократическому, процветающему будущему в свободной и независимой стране", - добавил Блинкен. Госсекретарь в очередной раз призвал Минск "прекратить кампанию репрессий против народа Белоруссии за обеспечение соблюдения им своих прав внутри и за пределами Белоруссии, а также к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных, включая Колесникову и Знака". "Мы вновь призываем белорусские власти начать реальный диалог с демократической оппозицией и членами гражданского общества, ведущий к проведению свободных и справедливых выборов под международным наблюдением", - заключил глава американского внешнеполитического ведомства.

В понедельник Минский областной суд приговорил Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании и руководстве экстремистским формированием, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, в том числе обращенных к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершенных с использованием СМИ и интернета. Судья объявил, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Белоруссии.

Адвокаты Колесниковой и Знака назвали обвинительный приговор в отношении своих подзащитных незаконным и намерены обжаловать его в Верховном суде.