В Южной Осетии задержали гражданина США за незаконное пересечение границы республики

ЦХИНВАЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Гражданина США задержали в Южной Осетии за незаконное пересечение границы республики и привлекли к административной ответственности. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.

"26 августа 2021 года сотрудниками Пограничной службы КГБ республики в районе н.п. Верхний Ерман (Дзауский район, РЮО) был задержан нарушитель государственной границы между Южной Осетией и Грузией. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что им являлся гражданин США Джексон Пол Крамер, 09.11.1997 г.р., уроженец штата Северная Каролина. - сообщили в ведомстве. - 06 сентября т.г. Джексон Пол Крамер был привлечен к административной ответственности, <...> выдворен и передан грузинской стороне".

В КГБ пояснили, что Джексон Пол Крамер прибыл в Грузию 14 августа с целью пройти пешеходный маршрут, проложенный вдоль всего Главного Кавказского хребта, начиная от границы с Азербайджаном, заканчивая побережьем Абхазии, через территорию Южной Осетии. "Касаясь причин незаконного пересечения государственной границы Южной Осетии и Грузии, гражданин США пояснил, что, находясь в Америке и сразу после прибытия в Грузию, он не смог через официальные американские и грузинские СМИ, а также различные туристические материалы получить исчерпывающую информацию относительно грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов, событий августа 2008 года, а также современного международного статуса Республики Южная Осетия", - уточнили в ведомстве.

Там напомнили представителям всех дипломатических миссий и международных организаций, работающим в Грузии, что "незаконное пересечение государственной границы может быть квалифицировано как уголовное преступление и повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет". "Полагаем, что полноценное обеспечение личной безопасности иностранных туристов, выбирающих Грузию в качестве места отдыха, возможно только после завершения процесса делимитации и демаркации государственной границы Южной Осетии, а также предоставления всем гражданам третьих стран исчерпывающих сведений относительно линии прохождения государственной границы между РЮО и Грузией и режима ее функционирования", - подчеркнули в КГБ.

Общая протяженность границы Южной Осетии составляет около 440 км, из них 74 км приходится на границу с РФ, остальная часть - с Грузией.