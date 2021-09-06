В Иране заявили, что могут ударить по террористическим группировкам в Иракском Курдистане

ТЕГЕРАН, 6 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана могут нанести удар по террористическим группировкам в Иракском Курдистане, если они будут угрожать безопасности исламской республики. Об этом заявил в понедельник командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Мохаммад Пакпур.

"Вооруженные террористические группировки пытаются использовать Северный Ирак для создания угроз безопасности в районе границы с Ираном", - цитирует его агентство IRNA. По словам военного, "продолжение такой ситуации является неприемлемым для Ирана, и Тегеран соответствующим образом ответит террористам, поэтому жители этого района должны держаться подальше от места расположения террористических групп".

Он добавил, что "правительства Ирака и иракской автономии не должны позволять террористам создавать ячейки на этой территории, которые угрожают Ирану". "Мы считаем любую нерешительность или халатность на этом направлении нарушением принципа добрососедства, противоречащим хорошим отношениям наших стран", - отметил Пакпур.

Приграничные районы на западе страны являются одним из источников напряженности для Ирана. Через иракскую границу на иранскую территорию ввозится значительная часть контрабандных товаров. Кроме того, на границе с Иракским Курдистаном периодически происходят столкновения между иранскими пограничниками и членами курдских организаций. Тегеран утверждает, что значительная часть антиправительственных формирований базируется на территории Иракского Курдистана.