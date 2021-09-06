СМИ: талибы взяли под контроль мавзолей отца лидера сопротивления в Панджшере

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) установило контроль над мавзолеем Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), отца Ахмада Масуда, возглавившего сопротивление талибам в провинции Панджшер. Об этом сообщило в понедельник иранское агентство Aftab News .

По его данным, полевые командиры талибов распространили в социальных сетях видеозапись, на которой видно, как боевики "Талибана" беспрепятственно контролируют площадь, прилегающую к мавзолею, который находится на холме в 8 км от города Базарак - административного центра мятежного региона.

После того как талибы вошли 27 сентября 1996 года в Кабул, Ахмад Шах Масуд ушел со своими отрядами в Панджшер, где возглавлял противостоявший радикалам Северный альянс вплоть до своей гибели в результате теракта 9 сентября 2001 года.

Выбитое из Кабула бойцами Северного альянса при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах по завершению своей военной операции в исламской республике. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в афганскую столицу.

Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

В понедельник представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал о том, что Панджшер перешел полностью под контроль "Талибана" и поэтому "война на территории Афганистана окончена". В свою очередь Ахмад Масуд объявил, что противостояние радикалам продолжается, призвав всех жителей Афганистана к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее представитель ополченцев Али Маисам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.