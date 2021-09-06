МИД Великобритании осудил военный переворот в Гвинее и призвал освободить президента

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании осуждает военный переворот в Гвинее и призывает мятежников освободить из-под стражи президента страны Альфу Конде. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Правительство Великобритании присоединяется к Экономическому сообществу стран Западной Африки, Африканскому союзу, ООН, Евросоюзу и другим партнерам, которые осудили отстранение от власти силой президента Гвинеи Альфы Конде. Мы призываем немедленно освободить президента и начать всесторонний мирный диалог по снижению напряженности, предотвращению дальнейшего насилия и приверженности демократическим принципам, включая верховенство права. Вместе с международным сообществом мы продолжим внимательно следить за развитием событий", - указывается в заявлении замминистра иностранных дел Великобритании Джеймса Даддриджа, курирующего отношения со странами Африки.