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Литва высылает мигранта из Ирака из-за подозрений в связях с террористами

Он незаконно проник в страну с территории Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 6 сентября. /ТАСС/. Мигрант из Ирака, незаконно проникший в Литву с территории соседней Белоруссии, будет выслан из страны по подозрению в контактах с террористическими организациями. Об этом в понедельник сообщила журналистам директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

"На основе информации о связях данного лица с террористическими организациями, что может представлять угрозу для государственной безопасности и общественного порядка, принято решение о его высылке из Литвы и запрещении прибытия в республику", - сказала она. Детали информации о связях с террористами директор департамента не представила.

В течение нескольких последних месяцев с территории Белоруссии в Литву проникли более 4 тыс. нелегальных мигрантов из Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В потоке нелегалов преобладают граждане Ирака.

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