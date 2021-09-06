Сейм Польши поддержал решение о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 6 сентября. /ТАСС/. Решение польского правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией было поддержано большинством депутатов. За эту меру в понедельник проголосовали 247 парламентариев, 168 были против, воздержались 20.

Распоряжение о введении ЧП вступило в силу в пятницу после подписания соответствующего распоряжения президентом республики Анджеем Дудой. Сейм (нижняя палата парламента) мог бы отменить решение главы государства, если бы против выступило большинство депутатов. Однако правящую в республике партию Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" поддержали депутаты объединения "Конфедерация". Против выступили "Гражданская коалиция" и "Левые".

Чрезвычайное положение будет действовать в течение 30 дней. Оно введено на участке польско-белорусской границы на отдалении 3 км от нее. Это решение затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 в Люблинском. В частности, оно означает запрет на проведение массовых и увеселительных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов. На территории, охваченной ЧП, не смогут находиться лица, которые не живут, не работают или не учатся в этих местах.

Главной причиной введения ЧП власти Польши назвали кризисную ситуацию на границе с Белоруссией, которую пытаются массово нелегально пересечь мигранты с Ближнего Востока. Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на белорусские власти, которые, по заявлениям польской стороны, перевозят мигрантов в свою страну, а затем отправляют их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. По словам министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминьского, вторая причина введения чрезвычайного положения - проведение совместных белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021".

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.