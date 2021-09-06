В ВОЗ считают, что почти 90% медицинских учреждений в Афганистане могут прекратить работу

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Около 90% из 2 300 медицинских учреждений в Афганистане, поддерживаемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), могут в ближайшее время прекратить свою работу. Об этом в понедельник заявил руководитель подразделения чрезвычайных операций ВОЗ в Восточном Средиземноморье Рик Бреннан в интервью агентству Reuters .

"Мы собираемся приостановить работу значительной части [медицинских учреждений]. По некоторым оценкам, к концу недели до 90% прекратят свою деятельность", - заявил Бреннан. Он добавил, что "это будет связано с ростом заболеваемости и смертности [от коронавируса]".

Представитель ВОЗ также предположил, что у западных спонсоров афганских медицинских учреждений есть свои правила, не позволяющие им взаимодействовать с нынешней властью в стране.

Как отмечает агентство, Бреннан выразил надежду на то, что власти Катара в ближайшее время доставят в Кабул до трех самолетов с медицинским грузом. Он уточнил, что последующие поставки будут включать в себя тесты на коронавирус и медицинские материалы для лечения хронических заболеваний.

Ранее ВОЗ предупреждала о необходимости срочно поддержать работу служб здравоохранения по всему Афганистану, поскольку там отмечается рост заболеваемости COVID-19. По данным медиков, в обстановке хаоса люди многочисленными группами стали направляться в Кабул и другие крупные города страны.