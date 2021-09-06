Свыше 200 боевиков сирийской оппозиции сдались властям в городе Дераа-эль-Балад

БЕЙРУТ, 6 сентября. /ТАСС/. Выполнение первого этапа соглашения о локальном примирении завершилось в понедельник в городе Дераа-эль-Балад на юге Сирии. Как сообщил телеканал Surya TV, свыше 200 боевиков сирийской оппозиции сдались властям и согласились урегулировать свой гражданский статус. Правительственной амнистией воспользовались также несколько десятков дезертиров, уклонявшихся от обязательной воинской службы.

Члены оппозиционных формирований передали сирийской армии имеющиеся у них вооружения, включая противотанковые гранатометы и установки залпового огня. Что касается экстремистов, отказавшихся сложить оружие, то они покинут Дераа-эль-Балад вместе с семьями и направятся на автобусах в северо-западную провинцию Идлиб, которая находится в руках антиправительственных группировок.

Новое соглашение о локальном примирении на юге Сирии было достигнуто 1 сентября. Как ожидается, после вывода отрядов вооруженной оппозиции в Дераа-эль-Балад и других районах будет возобновлена работа правительственных учреждений.

Как сообщил 3 сентября представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гуляев, Россия "выступила гарантом возвращения мирной жизни в этот южный регион на границе с Иорданией". По его словам, в дальнейшем планируется патрулирование Дераа-эль-Балад силами российской военной полиции.

Административный центр провинции Дераа расположен в 110 км к югу от Дамаска. В этом городе в 2011 году начались антиправительственные выступления, переросшие в вооруженный конфликт между оппозиционными группировками и сирийской армией.