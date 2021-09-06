Кулеба: Байден заявил, что Украина никогда не останется наедине с Россией

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что президент США Джо Байден в ходе визита украинского коллеги Владимира Зеленского в Штаты обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет поддерживаться. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в понедельник в эфире телеканала ICTV .

"Ключевая гарантия [США] лежала в том, что президент Байден четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны России", - заявил глава украинского МИД.

При этом Кулеба не скрывает, что, помогая Украине, США дают сигнал России. "Тот факт, что именно под визит [Зеленского] США дополнительно выделили до конца года помощь на военные потребности Украины, включая известные [ракетные комплексы] Javelin, - это сигнал России. Во время визита в кулуарах американские партнеры это и говорили, что лучший сигнал России - это увеличение поддержки Украины со стороны США", - заявил министр. Аналогичную поддержку Украины, по его мнению, украинская делегация услышала и в Конгрессе США.

При этом глава МИД Украины назвал конкретные шаги, которые Киев, по его словам, будет получать от западных партнеров. "Эта поддержка будет проявляться в увеличении помощи Украине, в применении дипломатических мер по сдерживанию России, в разработке совместных проектов по безопасности между Украиной и США и другими странами НАТО", - перечислил он, добавив, что фокусироваться прежде всего будут на проектах по безопасности в Черном море.

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до $60 млн за счет средств Пентагона, о чем Белый дом сообщил в преддверии визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон и его переговоров с Байденом, которые состоялись 1 сентября. В рамках военной помощи США Украина также в этом году получит партию противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Кулеба утверждает, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в США были получены заверения от Байдена в том, что Соединенные Штаты будут участвовать в усилиях по прекращению "российской агрессии".

"[В Вашингтоне] четко прозвучало заверение Байдена в том, что США будут принимать участие в усилиях Украины и союзников по прекращению российской агрессии. Это стратегическая гарантия, которой достаточно, чтобы двигаться вперед", - утверждал Кулеба.