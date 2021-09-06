СБ ООН исключил из санкционного списка подданного Катара, сотрудничавшего с "Аль-Каидой"

ООН, 6 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН исключил из санкционного списка катарца Халифу Мухаммеда Турки ас-Субаи, который оказывал поддержку террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте всемирной организации.

В нем отмечается, что решение о снятии санкций было принято профильным комитетом Совбеза "после рассмотрения всеобъемлющего доклада омбудсмена", который занимается сбором и изучением заявок на исключение из санкционного перечня. Как подчеркивается в сообщении, теперь в отношении катарца не действуют предусмотренные резолюцией СБ арест банковских счетов и других активов, запрет на поездки и оружейное эмбарго. Причины, по которым Турки ас-Субаи был исключен из черного списка, не уточняются.

Согласно данным на сайте ООН, Халифа Мухаммед Турки ас-Субаи оказывал финансовую поддержку террористам, а также действовал в интересах главарей "Аль-Каиды". В 2008 году он был заочно признан виновным судом в Бахрейне, а позднее был арестован и отбыл шестимесячное тюремное заключение на территории Катара. В октябре 2008 года он был включен в санкционный список Совбеза ООН.