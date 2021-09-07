КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Украина намерена усиливать сотрудничество с Молдавией и Грузией как странами, которые стремятся к вступлению в ЕС и НАТО. Об этом заявил вице-премьер Украины, исполняющий обязанности главы делегации страны в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников, выступая в понедельник в эфире украинского телеканала ICTV.

"Сейчас идет развитие "Ассоциированного трио" (это Грузия, Молдова и Украина) на уровне президентов, премьер-министров, членов правительства, и мы усиливаем это сотрудничество, потому что три страны сегодня серьезно рассматриваются как партнеры в европейском сообществе и потенциально в будущем как члены того самого альянса [НАТО]", - заявил Резников.

"Недавно, с 1 сентября, Украина выполнила свои обязательства перед Молдовой и остановила движение автомобилей с приднестровскими номерами, потому что они [Приднестровье] являются непризнанной республикой, и поэтому только нейтральные номера или те, которые принадлежат государству Молдова. Потому что это наше уважение к суверенитету и территориальной целостности Молдовы", - утверждает Резников.

Украина, Грузия и Молдавия 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", чтобы выразить решимость и твердое желание стать членами Евросоюза. В документе они высказались за активизацию процесса интеграции в ЕС. 19 июля на конференции в Батуми "Европейский путь Грузии" президент этой страны Саломе Зурабишвили и ее молдавский и украинский коллеги Майя Санду и Владимир Зеленский подписали декларацию о стремлении трех государств вступить в ЕС.