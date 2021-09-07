Второй пакет санкций США в отношении России по ситуации вокруг Навального вступает в силу

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Администрация США во вторник, 7 сентября, вводит новые рестрикции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к инциденту с Алексеем Навальным. Россия, утверждают в Госдепартаменте, якобы нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года, который и послужил юридической основой для рестрикций.

Суть ограничений

Как сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве, США вводят ограничения на "постоянный импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия". При этом в вопросе предоставления новых и "в отношении находящихся на рассмотрении заявок на получение разрешения на постоянный импорт огнестрельного оружия и боеприпасов, произведенных или находящихся в России, будет применяться" так называемая презумпция отказа, пояснили в Госдепартаменте.

Кроме того, дополнительные экспортные ограничения вводятся американским министерством торговли "на связанные с ракетной и ядерной сферами продукцию и технологии".

При этом "санкции также включают продление срока действия мер, введенных 2 марта 2021 года, а также в 2018 и 2019 годах в ответ на отравление Сергея Скрипаля и его дочери", а также исключений, связанных с этими рестрикциями. В 2018 и 2019 году в связи с делом Скрипалей в отношении России были также введены два пакета санкций, юридическим основанием для которых стал закон от 1991 года. При этом ряд ограничений, введенных из-за ситуации с Навальным, дублирует рестрикции, связанные с делом Скрипалей.

Продолжительность и условия отмены санкций

Вышеперечисленные ограничения "будут оставаться в силе как минимум в течение 12 месяцев".

Предусматривается возможность их отмены в случае, если российская сторона выполнит ряд требований США. Рестрикции "могут быть сняты только по истечении 12-месячного периода", если администрация США "определит и удостоверит Конгресс в том, что Россия выполнила несколько условий, изложенных" в законе от 1991 года. Так, Москве якобы следует "предоставить надежные гарантии того, что она не будет применять химическое оружие в нарушение международного права", "не готовится к применению химического оружия в будущем". Кроме того, пояснили во внешнеполитическом ведомстве США, России для отмены рестрикций нужно быть "готовой позволить международным инспекторам проверить выполнение этих гарантий", а также "возместить ущерб Навальному".

Позиция России

После объявления о введении санкций посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что данные ограничения указывают на то, что Вашингтон "продолжает слепо следовать курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией" и "не задумывается о последствиях". "Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, [американская администрация] занимается нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права. Вряд ли неконструктивные шаги Вашингтона помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств", - отметил глава российской дипмиссии.

Он заявил, что никаких доказательств применения Россией "боевых отравляющих веществ предоставлено не было". "Более того, Россия, в отличие от США, еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия", - напомнил руководитель диппредставительства. Он добавил, что новые антироссийские санкции продемонстрировали отсутствие у администрации США воли к реализации договоренностей, достигнутых на российско-американском саммите в Швейцарии.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия жестко и адекватно ответит на санкции США в связи с инцидентом вокруг Навального. "Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным", - указала она.

Первый пакет санкций

В марте нынешнего года вступил в силу первый пакет санкций в рамках американского закона от 1991 года против РФ по инциденту вокруг Навального. Тогда ограничения касались предоставления иностранной помощи, продажи России вооружений, отказа в предоставлении кредитов или другой финансовой помощи правительством США, а также экспорта товаров и технологий, чувствительных в плане национальной безопасности. Речь также шла о так называемой презумпции отказа и намерении рассматривать каждый случай на индивидуальной основе.

При этом тогда Вашингтон решил "в интересах национальной безопасности США" ввести ряд исключений, касающихся предоставления иностранной помощи и экспорта продукции, связанной с авиацией и космосом.

Инцидент с Навальным

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.