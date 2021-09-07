Президент Бразилии запретил соцсетям безосновательно удалять пользовательский контент

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник подписал исполнительный указ, направленный на борьбу "с произвольным и немотивированным удалением аккаунтов, профилей и контента". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мера не запрещает социальным сетям удалять контент, требуется предоставлять основание для действий такого рода, чтобы не допустить нарушений в отношении бразильских пользователей и гарантировать право на свободу слова", - говорится в аккаунте пресс-службы в Twitter. Документом также предусматривается механизм восстановления публикаций и аккаунтов, уточняют а администрации Болсонару.

Исполнительный декрет президента имеет силу закона, однако должен быть одобрен парламентом в период, не превышающий 120 дней. В противном случае он теряет силу.