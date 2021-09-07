Кулеба считает, что Украине нужна не американская, а собственная система ПРО

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Украина нуждается не в американской, а в собственной системе противоракетной обороны (ПРО), и она ведет переговоры с рядом стран о предоставлении ей подобных технологий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник в эфире телеканала ICTV.

"Нам не нужна американская система ПРО, нам нужна украинская система ПРО. И эта технология может прийти не обязательно из Соединенных Штатов, есть другие страны, которые владеют ею, и мы ведем переговоры о доступе к ней", - заявил Дмитрий Кулеба.

При этом он не уточнил, какие именно страны он имеет в виду. "Противовоздушная и противоракетная оборона - это ключевые, скажем, "дыры", которые необходимо заполнять. И мы сейчас над ними очень предметно работаем", - добавил глава украинского МИД.

Кулеба заявил, что подписанное 1 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США соглашение об оборонном партнерстве поможет Киеву получить от Соединенных Штатов вооружения, которые украинские власти хотят иметь. "Можно сто раз назвать оборонное соглашение "рамочным" или протоколом о намерениях, но это не отменяет того факта, что в нем очень четко зафиксировано, в каком направлении будет двигаться дальше военное сотрудничество между Украиной и Соединенным Штатами, - заявил Кулеба. - И для того, чтобы все это получить, нужно иметь конкретную договоренность. <...> Это конкретный документ, который долго прорабатывался министерствами обороны обеих стран и является очень предметным".

Высказывания главы МИД Украины на телеканале ICTV прозвучали в ходе дискуссии по поводу заявлений вице-премьера Украины Алексея Резникова о возможном размещении на украинской территории элементов ПРО США. Во время своего рабочего визита в США в августе Резников в ходе встречи с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом заявил о необходимости "расширить пакет в сфере безопасности для Украины", причем "в первую очередь за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений". По словам Резникова, Киев обеспокоен якобы имеющимися намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие в Крыму.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что заявления вице-премьера Резникова о размещении на украинской территории американских средств противовоздушной обороны (ПВО) пока не следует рассматривать всерьез и считать официальной позицией Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призыв Украины разместить ПВО США на территории страны доказывает провокационный характер политики Киева в регионе и в отношении РФ.