Блинкен и Остин обсудили с эмиром Катара Афганистан и ситуацию в регионе

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в рамках официального визита обсудили в понедельник с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани эвакуацию из Афганистана и ситуацию в регионе. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров в Дохе.

"Госсекретарь Блинкен, к которому присоединился министр обороны Ллойд Остин, поблагодарил Его Высочество Аль Тани за чрезвычайную поддержку со стороны Катара в содействии безопасному перемещению американских граждан, граждан наших партнеров и подвергавшихся риску афганцев. Госсекретарь, министр обороны и эмир также обсудили другие важные двусторонние вопросы и инициативы по содействию региональной безопасности и процветанию", - отметил дипломат.

При этом, как ранее сообщили в Госдепартаменте, глава американской дипломатии не планирует встречаться с представителями движения "Талибан" (запрещено в России) в ходе визита в Доху. Как объявила ранее пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, поездка Блинкена в Катар и Германию пройдет 5-8 сентября.

Соединенные Штаты 30 августа завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом.