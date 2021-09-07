Источник: интенсивные боестолкновения продолжаются в Панджшерской долине в Афганистане

КАИР, 7 сентября. /ТАСС/. Интенсивные бои продолжаются в северной провинции Панджшер, которая не подчинилась захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил ТАСС в ночь на вторник близкий к Фронту национального сопротивления источник в регионе.

"С вечера воскресенья позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников, поэтому многим из них пришлось ретироваться и уйти в высокогорные районы. В понедельник интенсивные бои продолжились и продолжаются до сих пор", - указал собеседник агентства, добавив, что столкновения также происходят и в районе Андараб соседней провинции Баглан.

По его словам, из-за напряженной обстановки в Панджшерском ущелье и непрекращающихся обстрелов со стороны талибов "большая часть жителей региона покинула свои дома и ушла высоко в горы".​​​​​