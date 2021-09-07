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Мятеж военных в Гвинее

ЭКОВАС проведет 9 сентября внеочередной саммит, посвященный ситуации в Гвинее

Президент Ганы и председатель ЭКОВАС Нана Акуфо-Аддо ранее назвал происходящее в Гвинее "попыткой государственного переворота" и пригрозил ввести санкции

РАБАТ, 7 сентября. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) проведет в ближайший четверг, 9 сентября, внеочередной саммит, посвященный ситуации в Гвинее, где мятежники совершили переворот и захватили власть. Об этом сообщает в понедельник вечером агентство Reuters со ссылкой на источник.

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Что известно о ситуации в Гвинее

Ранее действующий председатель ЭКОВАС, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо назвал происходящее в Гвинее "попыткой государственного переворота" и пригрозил ввести санкции.

Он потребовал немедленного и безоговорочного освобождения президента Гвинеи Альфы Конде, задержанного мятежниками-военными.

ЭКОВАС - это региональный союз стран Западной Африки. В него входят 15 стран, включая Гвинею. Штаб-квартира ЭКОВАС расположена в Абудже (Нигерия).

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ГвинеяМятеж военных в Гвинее
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