ЭКОВАС проведет 9 сентября внеочередной саммит, посвященный ситуации в Гвинее

РАБАТ, 7 сентября. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) проведет в ближайший четверг, 9 сентября, внеочередной саммит, посвященный ситуации в Гвинее, где мятежники совершили переворот и захватили власть. Об этом сообщает в понедельник вечером агентство Reuters со ссылкой на источник.
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Что известно о ситуации в Гвинее
Ранее действующий председатель ЭКОВАС, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо назвал происходящее в Гвинее "попыткой государственного переворота" и пригрозил ввести санкции.
Он потребовал немедленного и безоговорочного освобождения президента Гвинеи Альфы Конде, задержанного мятежниками-военными.
ЭКОВАС - это региональный союз стран Западной Африки. В него входят 15 стран, включая Гвинею. Штаб-квартира ЭКОВАС расположена в Абудже (Нигерия).