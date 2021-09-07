ЭКОВАС проведет 9 сентября внеочередной саммит, посвященный ситуации в Гвинее

РАБАТ, 7 сентября. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) проведет в ближайший четверг, 9 сентября, внеочередной саммит, посвященный ситуации в Гвинее, где мятежники совершили переворот и захватили власть. Об этом сообщает в понедельник вечером агентство Reuters со ссылкой на источник.